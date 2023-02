Regeringen og regionerne enige om akutpakke for sundhedsvæsenet, erfarer TV 2

Regeringen og regionerne er onsdag aften blevet enige om en akutpakke for sundhedsvæsnet, som vil blive præsenteret torsdag formiddag. Det erfarer TV 2.

Aftalen indeholder en række målsætninger for de pressede sygehuse.



Blandt andet skal ventelisterne nedbringes, hvilket skal ske ved, at sygehusene skruer op for aktiviteten og gennemfører flere operationer.

Ligeledes skal udredningsretten normaliseres, så patienterne igen bliver undersøgt og får svar på, hvad de fejler indenfor 30 dage.

Akutplanen skal samtidig gøre det nemmere for udenlandsk sundhedspersonale at få lov til at arbejde i Danmark.

Allerede indgået aftale med privathospitalerne

Tidligere i februar indgik regeringen en aftale med privathospitalerne.

Her lød det fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), at landets privathospitaler fremover skal udføre flere behandlinger på det offentliges regning, så de lange ventelister i sundhedsvæsnet kan nedbringes.

Dermed vil privathospitalerne få mulighed for at udføre specialoperationer, de ikke tidligere har haft lov til at udføre.

Der er dog den betingelse, at privathospitalerne i 2023 skal give det offentlige en rabat på 12 procent for behandling, og at rabatten i 2024 skal falde til 10 procent.



Aftalen fulgte i kølvandet på, at blandt andet TV 2 tidligere har fortalt flere historier om, hvordan de lange ventelister påvirker adskillige danskere.