Regeringen lovede 1000 flere sosu'er, men pengene er stadig kun 'på vej'

Mangler hjælp til rengøring og vask

Rekrutteringsbesværet kan måske være en del af forklaringen på resultatet af en ny undersøgelse, som pryder mandagens forside af Jyllands-Posten.

Her svarer hver tredje af de omtrent 1500 adspurgte hjemmehjælpsmodtagere over 65 år, som har brug for hjælp til rengøring, at de ikke har mulighed for at få gjort rent, når de har behov for det.

Og hver femte, der har brug for hjælp til at komme i bad eller blive vasket, svarer, at de ikke får den nødvendige hjælp.

På tv2.dk kan du se, hvor mange timers hjælp der gives per hjemmehjælpsmodtager i netop din kommune.



Sammenlignet med samme undersøgelse lavet fem år tidligere ser det faktisk en smule pænere ud i dag.

Det er dog stadig triste tal, siger social- og ældreministeren. Men de ændringer, regeringen allerede har foreslået, vil ifølge ministeren rette op på problemet.

Her nævner hun blandt andet højere sats for ledige, der vælger at uddanne sig, samt at fjerne modregningen i ægtefællers pension, hvis man "som senior med stor erfaring" har mod på at blive lidt længere på arbejdsmarkedet.

Begge forslag er en del af regeringens reformudspil 'Danmark kan mere 1', som regeringen først lige akkurat har taget hul på forhandlingerne om.