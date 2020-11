Psykologer: Derfor bliver seksuelle overgreb mod børn et tabu

I skolen og i SFO’en henvendte hun sig aldrig til lærerne og pædagogerne, men foretrak at holde sig for sig selv. Ofte gik hun bare hjem fra SFO’en uden at give besked til en voksen.

Jeg havde behov for, at nogle voksne tog fat i mig og sagde: ”Nu skal du stoppe med at løbe din vej og kigge på os."

Når hun ser tilbage, kunne hun godt have ønsket, at de voksne reagerede på det.

- Jeg havde behov for, at nogle voksne tog fat i mig og sagde: ”Nu skal du stoppe med at løbe din vej og kigge på os. Vi skal nok være der for dig”. I stedet fik jeg og de andre børn fra Grønnebakken lov til at passe os selv, siger Matilde Roland Larsen.

Matilde Roland Larsen kunne godt have ønsket, at de voksne i skolen og SFO'en havde talt mere åbent med hende og de andre børn, som blev udsat for overgreb i børnehaven.