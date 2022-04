Prognoserne tog fejl: Sådan bliver påskevejret

Påsken står for døren, og de fleste forbinder påsken med forår, men om vejret i påskeferien nu også bliver forårsagtigt, er ikke sikkert.

Tidligere på ugen så det ud til, at varm luft fra Sydeuropa kunne sende temperaturen i vejret i løbet af næste uge, men nu ser det noget mere usikkert ud.

Påskeferien ser ud til at byde på en blanding af både sol, byger, kulde og varme.

Vejret viser sig da både fra sin forårsagtige, men også lidt mere ustadige side.



Pæn weekend - god plads til solen, men også byger

Weekenden byder på pænt vejr med gode muligheder for at få solen at se, men der kommer også regn og sludbyger.

Det er en iskold luftmasse, som strømmer ned over landet fra nordvest, hvilket holder temperaturen nede på mellem 5 og 8 grader lørdag og søndag.

Det bliver varmest i den sydøstlige del af landet, mens man i Nordjylland må nøjes med 5 til 6 grader både lørdag og søndag.