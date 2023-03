Prognose: Sne og frost på vej

Et lavtryk ligger nord for landet og trækker langsomt mod øst i løbet af dagen.

En kold luft strømmer dog ned over landet og giver anledning til lokale slud- og snebyger.

Natten til lørdag trækker flere skyer ind over landet med spredte byger.

Grundet bygevejret kommer der store lokale variationer i nedbørsmængderne, og lokalt kan der falde over 10 millimeter regn i løbet af lørdagen.

Den kolde luftmasse indeholder også byger, og der er risiko for, at bygerne kan være med slud eller tøsne søndag.

På bagsiden af lavtrykket bliver der trukket kold luft ned over landet fra nord, som lægger en dæmper på temperaturerne.

Vejrudsigten for Østjylland lørdag.

Der bliver næppe tale om store mængder sne, men lokalt kan vejret blive vinterligt i løbet af søndagen.

Natten til mandag falder temperaturen yderligere, og der er risiko for udbredt nattefrost.

Det kølige vejr fortsætter ind i starten af næste uge, da den kolde luft bliver liggende over landet.

Det er samarbejdet mellem lørdagens lavtryk og et højtryk over De Britiske Øer, som sørger for kulden til landet.

Kulden varer ved meget af ugen, og der er risiko for slud- og snebyger i flere omgange.