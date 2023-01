Prognose: Sådan bliver vejret resten af januar

Uge 1: 16. til 22. januar

I næste uge er der udsigt til, at det ustadige og milde vejr fortsætter.

Det bliver muligvis lidt køligere end det vi oplever nu, men omvendt kan det næsten heller ikke blive meget varmere. Med resten af Europa kommer Danmark til at befinde sig i den varmere luftmasse. Der er således udsigt til, at temperaturen ligger sig mellem 1 og 2 grader over det normale. Samtidig ser det ud til, at ugen som helhed også bliver våd.

Uge 2: 23. til 30. januar

Det er fortsat overvejende sandsynligt, at det milde vejr fortsætter ufortrødent i den sidste uge af januar. Mere konkret ventes det, at temperaturen er lidt over én grad over det normale - hvilket vil sige, at ugemiddeltemperaturen vil ende på lidt over 2,5 grader, der dog er noget koldere end hvad vi oplever her i starten af januar.

Uge 3 og 4: 31. januar til 12. februar

Prognoserne for uge tre og fire (fra nu) er naturligvis behæftet med stor usikkerhed. Ikke desto mindre viser prognoserne en overvægt af milde scenarier, hvor vi fortsat kan forvente temperaturer, der er over det normale for årstiden - forventeligt omkring én grad over.