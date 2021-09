Prognose: Det lune vejr fortsætter

I løbet af tirsdagen kan der opstå flere byger, men de bliver igen lokale, så de fleste vil også opleve tørvejr i løbet af dagen.

Onsdag vender regnen tilbage

Onsdag ser det ud til, at et lille lavtryk skal passere landet fra sydvest. Det kan medføre en del nedbør, da modellerne lige nu forudser, at lavtrykket kommer til at passere langsomt.

Det er stadig usikkert, præcis hvor og hvornår lavtrykket rammer landet, og hvor meget regn der kommer.

Nedenfor kan du set den europæiske vejrmodel, ECMWFs bud på, hvornår lavtrykket ankommer.