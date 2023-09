Prisen på el brager op: Skal vi frygte dyr vinter?

Men ifølge seniorøkonom hos Energinet Jim Vilsson er der ingen grund til at frygte, at sidste års vilde energipriser vil gøre comeback lige foreløbig.

Det er efterhånden længe siden, at det sidst har været så dyrt at sætte en vask over.

Godt nok er starten af efteråret altid lidt specielt for det danske elnet, fordi de store kraftvarmeværker ofte ikke har fyret op for kedlerne endnu.

På trods af mandagens høje pris bør man dog ifølge Jim Vilsson ikke frygte priser, der minder om dem, vi så for et år siden.

Alt sammen betyder det, at det danske elnet må ty til mere af den dyre, sorte strøm, hvilket får priserne til at skyde i vejret.

Alligevel er der stadig en risiko for, at uforudsete omstændigheder kan skubbe til priserne.

For eksempel fik en strejke på naturgasanlæg i Australien for en måned siden gaspriserne til at stige, hvilket også satte sig i danske el- og gaspriser.

Spørger man Jim Vilsson, skal danske forbrugere også forvente en elpris i løbet at vinteren, som kan svinge relativt meget. Det kan dog også være positivt, påpeger seniorøkonomen:

- Vi er godt rustede, men vi vil stadig se store udsving i prisen. Det ser jeg også som en mulighed for forbrugerne for at agere prisfleksibelt og for eksempel vaske op eller lade elbilen, når det er billigt.