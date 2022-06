Politisk redaktør: Derfor kan Mette Frederiksens idé om en bred regering blive en realitet

Mandatfordelingen bliver afgørende

Ifølge Hans Redder er det vigtigt at forstå, at selvom det ser godt ud for Socialdemokratiet i meningsmålingerne, og Mette Frederiksen i udgangspunktet håber på genvalg af etpartiregeringen, er alt vendt på hovedet i dansk politik.

- Det politiske billede er mildest talt under opbrud, og flere og flere partier taler om bredt samarbejde og et opgør med blokpolitik, siger han.

Faktisk har Radikale Venstre helt tydeligt sagt, at partiet ikke kommer til at støtte en ren socialdemokratisk regering ved næste valg. Og Lars Løkke Rasmussen, formand for det nystiftede parti Moderaterne, har sagt, at han er klar til "at låse dansk politik og tvinge til samarbejde over midten".