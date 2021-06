Politiet til formodet flugtbilist: Meld dig selv

I forbindelse med efterforskningen har politiet modtaget flere henvendelser fra borgere i forhold til påkørslen. Politiinspektøren kan ikke komme nærmere ind på, hvad henvendelserne drejer sig om, men han fortæller, at de er brugbare.

Mohamed Tarek Younes beskrives som:

185 centimeter høj

Mørk i huden



Muskuløs



Sort, mellemlangt skæg og hår





Efterlyser også 19-årig mand

Udover den formodede flugtbilist efterlyser politiet også 19-årige Annas Ismail Sadik, som de formoder var passager i bilen.

Politiet understreger, at den 19-årige mand ikke er mistænkt for noget.

- Vi har en formodning om, at han har siddet med i bilen, da påkørslen skete, og derfor vil vi meget gerne tale med ham. Det er desværre ikke lykkedes at få kontakt til ham, og derfor beder vi nu offentligheden om hjælp til at finde frem til ham, da det kan være af væsentlig betydning for vores videre efterforskning, siger politiinspektør Gert Bisgaard.