Politiet inddrages i smitteopsporing

Hun understreger, at det ikke sker for at give de mennesker, der er smittet med muteret coronavirus, bøder eller andre sanktioner.

- Det sker for at aflevere et brev til dem om, at de skal kontakte os, siger hun.

Britisk variant på fremmarch

Den britiske variant, B117, er på fremmarch i Danmark. Statens Serum Institut (SSI) har fundet varianten i 8,2 procent af de positive PCR-tests, der er gensekventeret i den forløbne uge.

Det er mere end en fordobling i forhold til sidste uge, hvor den blev fundet i 3,8 procent af de gensekventerede prøver. Det er dog kun et udsnit af de positive tests, der er blevet undersøgt - eller gensekventeret - for at afgøre, hvilken variant der er tale om.