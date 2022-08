Politiet advarer om nyt svindeltrick

Han understreger, at antallet af forhold ikke er noget at råbe vagt i gevær over. Det kan skyldes, at mange mennesker slet ikke anmelder beskederne og i stedet bare sletter dem med det samme.



Alligevel mener Thomas Houtved, at situationen er alvorlig.

- Det her er folk, der fuldstændig uforskyldt tror, at de hjælper deres barn, der er i knibe.

Del ikke dine oplysninger med nogen

Politikommissæren fortæller, at de ofte ser på handelsmedier som DBA, at svindlere forsøger at flytte samtalerne over på beskedtjenester som WhatsApp, fordi de der kan skrive mere frit end på andre etablerede hjemmesider.

Thomas Houtved opfordrer derfor alle til at være ekstra forsigtige, hvis de bliver bedt om at rykke over på et andet medie, end de er vant til at bruge.

Samtidig understreger han, at det altid er en god idé at kontakte sit barn på et andet medie, som man selv har valgt, hvis man er i tvivl, om de er i knibe.



Og så skal man aldrig videregive sine personlige oplysninger til nogen, gentager Thomas Houtved.