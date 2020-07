Plejere aftaler at snyde med beboers piller

På plejehjemmet Kongsgården står to plejere i 90-årige Else Marie Larsens soveværelse.

Det er aften, og de har netop lagt hende i seng. De bliver optaget af et skjult kamera, som TV 2 har sat op for at dokumentere, hvordan Else Marie Larsen bliver behandlet.

Men selvom plejerne befinder sig hos Else Marie Larsen, falder snakken mellem de to plejere på en anden af plejehjemmets mandlige beboere. De taler om, hvorvidt den mandlige beboer har fået de piller, han skal have om aftenen.

- Jeg har ikke prøvet at give ham piller, siger den ene plejer.

- Men det skal vi prøve, fastslår den anden.

- Ja. Skal vi skrive, at han ikke ville tage dem, eller skal vi prøve nu?, spørger kollegaen, mens de forlader Else Marie Larsens soveværelse.

SAGEN OM ’PLEJEHJEMMENE BAG FACADEN’ Aarhus Kommune har forsøgt at standse visningen af optagelser fra TV 2s dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’. Kommunen fik nedlagt forbud mod optagelserne først i byretten og senere i landsretten. Læs mere om forløbet her. Forbuddet er nu ophævet og udsendelsen kan ses på TV 2 PLAY. TV 2 benyttede sig af skjult kamera for at undersøge forholdene på to danske plejehjem i dokumentaren. Læs mere om TV 2s overvejelser om tilblivelsen af udsendelsen.

De to plejere bevæger sig lidt væk fra Else Marie Larsen og ud i hendes køkken. Her fortsætter de samtalen om, hvordan de slipper for at give den mandlige beboer sin aftenpiller.

- Nej, nej. Skriv, at han ikke ville tage dem.

- Det er dét. Han er for dement til, at vi kan komme til ham.

- Ja, men bare skriv, at han ikke ville have dem.

- Ja, det gør vi.

Flere episoder med uforsvarlig medicinhåndtering

Afsløringen af medicinhåndteringen på Kongsgården ser ikke ud til at være en enkeltstående hændelse, for efter TV 2s optagelser på plejehjemmet kom Styrelsen for Patientsikkerhed på et varslet besøg 28. maj 2020.

Selvom der var tale om et varslet besøg fandt Styrelsen flere problemer på Kongsgården - ikke mindst med medicinhåndteringen.

Derfor udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed 21. juli et påbud for blandt andet ”fejl og mangler i relation til medicinhåndtering”.

Forholdene var af en sådan alvor, "at den manglende efterlevelse af reglerne om medicinhåndtering udgør en væsentlig patientsikkerhedsrisiko, da reglerne skal sikre, at medicinhåndtering sker på forsvarlig vis", lød det i påbuddet.

Professor: Medicin kan være livsvigtig

Selvom det ikke fremgår af optagelserne, hvilken medicin den mandlige beboer ikke fik den pågældende aften, er det et problematisk syn. Det mener Lars Bjerrum, som er professor i almen medicin ved Københavns Universitet.

- De gør ikke nogen indsats for, at han får den medicin. Tværtimod lader de stå til, siger han.

Lars Bjerrum mener, at episoden er endnu et eksempel på den ligegyldighed over for beboerne, som han har set på de skjulte optagelser, TV 2 har foretaget på Kongsgården i Aarhus.

- Det er muligt, at pillerne ikke er så vigtige, men der er jo noget medicin, som er livsvigtigt, og som man skal sikre, at patienterne får. Det gør de ikke noget ud af her, siger Lars Bjerrum.

Aarhus Kommune: Der er handlet på det, der ikke er i orden

TV 2 har spurgt Aarhus Kommune, om kommunen finder de to plejeres fremgangsmåde acceptabel.

I et skriftligt svar til TV 2 skriver pressechef fra Sundhed og Omsorg, Thomas Chemnitz, følgende:

- Det korte klip med medicinhåndtering bliver taget ud af en større sammenhæng, og der er vigtige nuancer, som ikke fremgår af optagelserne. Det, der ikke er i orden med medicinhåndtering, er der handlet på, men derudover så var det forsøgt at give medicin til beboeren to gange tidligere samme aften, skriver pressechef Thomas Chemnitz i en mail.

Kommunen svarer ikke på, hvordan den forholder sig til, at de to plejere aftaler at skrive noget i beboerens journal, som ikke passer.