Pas på tåge i morgentrafikken

Fredag morgen skal man passe ekstra godt på i morgentrafikken, især i den østlige og nordlige del af landet.

Her er der flere steder tåge, som kan blive liggende til op ad formiddagen.

Det er fugtig luft over Danmark kombineret med rolige vindforhold, der fredag morgen har givet tåge med sigtbarhed helt ned til under 100 meter.

Man taler om tæt tåge, når sigtbarheden er under 100 meter. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Tågen ligger især over Østjylland, på den østlige del af Sjælland og Nordjylland, hvor der flere steder meldes om sigtbarhed på mellem 100 og 200 meter.

Der er varsel for tæt tåge, lokalt måske rimtåge, på Nordsjælland og i Nordjylland fra klokken 03 og frem til klokken 09, så kør forsigtig i morgentrafikken. Se prognoser og varsler: https://t.co/I6gLnAIgh4 pic.twitter.com/eAAQgSKWga — DMI (@dmidk) February 7, 2020

Morgentrafikken kan blive generet af tågen hele morgenen og formiddagen. Den kan i Nordsjælland og i Vendsyssel blive liggende til op af formiddagen før den letter.

Pas på i morgentrafikken

Nogle af de gode råd i trafikken er som altid at køre efter forholdene, og når tågen ligger tungt over landet, og der samtidig er risiko for glatte veje, så er det med at holde god afstand og sænke hastigheden.

Man taler om tæt tåge, når sigtbarheden er under 100 meter. Er sigtbarheden over 1000 meter, er der ikke længere tale om tåge, men om dis.

