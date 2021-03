Pas på forårssolens stråler

Når det er skyfrit og højsommer, så kan UV-indekset nå cirka 7 i Danmark, og her vil man med hudtype 1 kunne få solskoldning på 15 minutter.

Solen kan dække dit behov for D-vitamin

Til gengæld betyder de solrige dage også, at det er ikke nødvendigt af spise D-vitaminpiller. Her kan man nemlig, hvis man er ude i middagssolen, dække sit daglige behov for D-vitamin på et kvarter.