Partier vil sænke fartgrænse for at spare olie

En ny energikrise nærmer sig på grund af den russiske invasion af Ukraine. Derfor skal det nu være slut med at køre 130 kilometer i timen på de danske motorveje.

I stedet skal fartgrænsen være 110 kilometer i timen.

Sådan lyder det fra Radikale Venstre, Enhedslisten og SF, som alle melder sig klar til at sænke hastighedsbegrænsningen for at spare olie.

- Farten skal ned. Vi skal bruge mindre benzin, ellers ender vi med at sidde fast i en ny oliekrise, siger den radikale transportordfører, Rasmus Helveg Petersen, som står bag forslaget, til TV 2.

Uafhængighed er ikke nok

Omkring en fjerdedel af den olie, der bliver brugt i EU, importeres fra Rusland. Derfor er massive prisstigninger én af mange konsekvenser af den russiske invasion.

Fra politisk side er der da også bred enighed om, at Danmark skal gøres mere uafhængig af Rusland. For eksempel ved hurtigst muligt at frigøre sig af russisk gas.

Men nu lægger støttepartierne altså op til, at der tages yderligere midler i brug på både dansk og europæisk plan.