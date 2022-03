Partier revser muligt forbud: - En 16-årig skal kunne drikke en øl

Ny sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Jens Henrik Thulesen Dahl er imod begge dele.

- Vi burde i stedet arbejde for, at de regler vi allerede har, bliver efterlevet. I dag kan de unge godt få fat i stærk alkohol, selv om loven siger, at de ikke må købe det, siger han.

Jens Henrik Thulesen Dahl mener, at det fortsat skal være muligt for 16-årige at købe øl og anden mildere spiritus.

- En 16-årig skal kunne drikke en øl. Til gengæld skal vi gøre det lettere for butikkerne at håndhæve reglerne for, at man skal være 18 år for at kunne købe hård spiritus, siger han.

Han afviser også regeringens oplæg til, at det kan blive nødvendigt med et decideret forbud mod køb af nikotinprodukter for personer født i og efter år 2010.