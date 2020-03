Panisk situation på lånemarkedet - boligmarkedet bliver påvirket

Det er blevet flere hundredetusinde kroner dyrere at stifte et 30-års realkreditlån på 0,5 procent i løbet af få dage.

Det viser beregninger, som bankprisportalen Mybanker har lavet for TV 2.

Stigningen sker, fordi kurserne på obligationsrenterne er raslet ned i løbet af de seneste to uger, og mens de gør det, stiger renterne.

Kursen på realkreditlån påvirker, hvor meget boligkøbere - eller folk, der skal omlægge lån - skal betale af egen lomme for lånet. Hvis kursen eksempelvis er 95, vil det betyde, at du får 95.000 kroner, når du gældsætter dig for 100.000 kroner. Vil du købe et hus til to millioner kroner, skal du altså låne 2,1 millioner kroner. Det samme gælder, hvis du vil omlægge dit lån.

Læg dertil, at det på grund af rentestigninger de seneste dage også på den front er blevet dyrere. En højere rente betyder, at du betaler flere penge for lånet hver måned.

De faldende kurser, rentestigninger og usikkerhed på finansmarkedet kan påvirke boligmarkedet, vurderer Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.

Det, vi har set, er ekstrem panik. Curt Liliegreen, direktør, Boligøkonomisk Videnscenter

- Der er ingen, der ved, præcis hvor meget priserne kommer til at falde. Boligpriserne vil nok opleve et begrænset fald her og nu, siger han til TV 2 og påpeger samtidig, at situationen på finansmarkedet er særlig.

- Det, vi har set, er ekstrem panik, fortæller han.

Den udlægning kan direktør i Mybanker Marlene Nørgaard Carolus genkende.

- Et eller andet sted er der en sammenhæng mellem renten og boligpriserne, så alt andet lige bør boligpriserne komme under pres, siger hun til TV 2.

Boligkøbere kan mærke udviklingen

For boligkøbere kan udviklingen ses tydeligt i kroner og øre.

I graferne har TV 2 fået Mybanker til at beregne, hvad forskellen er på at have stiftet et 0,5 procent-lån 6. marts mod at gøre det 20. marts. Der bliver taget udgangspunkt i et 0,5 procent-lån med en løbetid på 30 år og med afdrag.

Beløbet 6. marts er sat til 0 kroner, da beløbene i graferne viser prisforskellen mellem at optage et lån 6. marts og 20. marts.

For at vise at det ikke kun er det populære 0,5 procent-lån, der er faldet, viser vi også udviklingen på 1 procent-lån.

Færre handler

Torsdag genintroducerede flere realkreditinstitutter lån på 1,5 procent i 30 år med afdrag til kurs 100. Fredag morgen var kursen faldet ned i 97,41. Samme morgen blev et lån på 2 procent introduceret.

Marlene Nørgaard Carolus peger på, at usikkerheden på finansmarkedet aldrig er godt for boligmarkedet - ikke mindst fordi flere oplever usikkerhed om deres jobsituation.

- Det vil meget sandsynligt betyde færre handler i den nærmeste fremtid, fortæller hun.