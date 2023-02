Pænt forårsvejr på vej – men snebyger truer

Med to dage tilbage af vinteren står foråret for alvor og banker på døren.

Højtryksvejr det meste af ugen

Tirsdag til fredag bliver vejret meget ensformigt.

Dagene står generelt på tørvejr, rolige vindforhold og 5 til 8 graders varme i dagtimerne. Om natten er der udsigt til frost og risiko for tåge.

Netop dannelsen af tåge gør det svært at forudsige, hvor meget solskin der kommer de enkelte dage. Samtidig er de norske fjelde med til at danne små lavtryk, som også er med til at sende skyer ind over landet.

I skrivende stund er det bedste bud, at vi om dagen kan se frem til nogen eller en del sol. I perioder kan der dog også være en del skyer på himlen.

De næste dages tørre og stabile vejr skyldes et større højtryk, der har lagt sig til rette over De Britiske Øer.