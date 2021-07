Pæn torsdag med sol til alle

Torsdag står de fleste op til en del skyer på himlen, men hvor der også er sprækker imellem skyerne.

Mest morgensol finder man i Nordjylland og på Bornholm.

I løbet af dagen vil en opklaring brede sig ud over det danske sommerland og give nogen eller en del sol til alle.

Flest skyer i formiddagstimerne

Mindst sol får man i begyndelsen af torsdagen, hvor en relativ tynd skydyne ligger over landet, men hvor mange også kan se op til den blå himmel.

Ret hurtigt begynder en opklaring at indfinde sig i den nordlige del af Jylland, så det i formiddagstimerne er over de sydlige egne, at de fleste skyer findes.



I løbet af formiddagen stiger temperaturen til omkring 20 graders varme.