Pæn mandag inden snevejr rammer

Vinden vil samtidig være svag til jævn fra nord, mens temperaturen over land vil være fra lige under frysepunktet til et par graders varme. Så der er lagt op til en pæn dag på de kanter.

Lidt mere broget andre steder

Skyer og enkelte byger, som kan være med slud og sne, vil dog husere fra det sydlige Kattegat og ned over Samsø og dele af Østjylland og Nordvestsjælland til Fyn samt på Lolland, Falster og Bornholm. Her vil det dog være med lidt eller nogen sol i perioder.

Omkring og over Østersøen vil det tilmed være noget mere blæsende med en jævn til hård vind, som påvirker Møn, Falster og Bornholm. Så her lægger vi en dæmper på det flotte vejr, selvom det bliver et pusterum i forhold til de kommende dage.

Hele to lavtryk skal nemlig passere os tirsdag og onsdag, og de vil begge give både sne og regn og ganske blæsende vejr en overgang. Og allerede i løbet af i aften skyer det til med begyndende nedbør ved den jyske vestkyst.