Pårørende oprørt over hjemmeplejen: - De får nul point

Igen og igen opdagede han, at moren ikke fik vand og mad nok, selvom hun var visiteret til at få hjælp til at indtage det.

- Min mor blev nogle gange sur, når hun skulle spise. Nogle plejere kunne godt finde ud af håndtere det, men mange gange satte de bare maden og vandet ved siden af hende uden at sikre sig, at hun indtog det, siger han.

I Jytte Magnussens sidste år var hun på vej til at blive dement, og det betød blandt andet, at hun købte store mængder mad. Mad, der hurtigt fyldte køleskabet og blev gammelt, og derfor visiterede kommunen hende til at få hjælp til at holde orden i køleskabet.

Men flere gange oplevede Per Magnussen, hvordan køleskabet var fyldt op med gammel mad.

- Engang kom vi derop og konstaterede, at køleskabet var levende. Vi bar fire store affaldssække med gammel mad ud. Det var direkte sundhedsskadeligt, siger Per Magnussen.

Plejer beklager sig over søn

På et tidspunkt fik Jytte Magnussen besøg af et vennepar, der fandt hende efterladt i sengen.

- Hun lå helt hjælpeløs og var smurt fuldstændig ind i afføring. Det var grimt. Jeg klagede til lederen, der beklagede og lovede at gøre noget ved det, fortæller Per Magnussen.

Men dagen efter gik hjemmeplejeren direkte til hans mor og beklagede sig over, at hendes søn havde klaget over den mangelfulde pleje.

- Det skal hjemmehjælperen jo ikke sige til min mor. Så jeg klagede igen.

Kort tid efter fandt venneparret Jytte Magnussen siddende i sin stol. En aktindsigt viser, at hun sad der i flere dage.

Ifølge Per Magnussen var hendes ben blevet mørke, fordi blodtilførslen stoppede, og hun var dehydreret, fordi ingen sørgede for, at hun fik væske.

- Ingen tog simpelthen ansvar for at lægge hende i seng og skifte hendes ble. Hun sad bare der i fem dage. Jeg fatter det ikke, siger Per Magnussen.