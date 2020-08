På vej mod varmeste august i 18 år

August startede usædvanligt varmt med både landsdækkende varmebølge, hedebølge, tropenætter og flere dage i træk med over 30 grader.

Det er hovedårsagen til, at august måned nu ser ud til at skrive sig ind i historiebøgerne over de varmeste august måneder gennem tiderne.

Til og med søndag lå døgnmiddeltemperaturen for august på 19,6 grader, og på trods af udsigt til noget køligere vejr resten af måneden ventes august efter et dybt kig i prognoserne at ende med en middeltemperatur på 18,3 grader.

Det er 2,6 grader over de 15,7 grader, der er det normale for årets ottende måned.

Med så høj en middeltemperatur ventes august at blive den varmeste siden 2002, hvor døgnmiddeltemperaturen var hele 19,7 grader.

Dermed stryger august 2020 ind i top 10 over de varmeste august måneder og vil efter alt at dømme ende som den syvende varmeste, siden målingerne begyndte i 1874.

Listen toppes af august 1997, der med en middeltemperatur på på 20,4 grader er den varmeste i dansk vejrhistorie - og i øvrigt den varmeste måned nogensinde registreret i Danmark.

Sommeren bliver også varmere end normalt

Med udsigten til en varm august ender sommeren også med at blive mere end en grad varmere end normalt.

På trods af en usædvanligt kold juli, så opvejes den af en varm start på sommeren og den varme august.

Sommeren ventes som helhed at ende med en middeltemperatur på 16,4 grader mod normalt 15,2 grader.

Sommeren 2020 ender således med at byde på to meget varme måneder - og en meget kold.

Juni blev med 16,3 grader den næstvarmeste siden EM-sommeren 1992, mens juli med blot 14,7 grader var 2,2 grader koldere end normalt, og den endte med at blive den koldeste juli, vi har oplevet i 22 år.