På en villavej levede en mand i et affaldsbjerg, indtil naboerne gjorde et ubehageligt fund

Herude ligner villavejen enhver anden med trimmede ligusterhække og velplejede rosenbede.

Men naboerne er ikke glade for det, de ser. Vejens beboere har i et halvt år forgæves forsøgt at råbe Aarhus Kommune op med breve, telefonopkald og underskriftsindsamling.

Beboerne vil have skraldet fjernet, og de vil have, at manden i huset får professionel hjælp. De forstår ikke, at det kan komme så vidt, at mennesker i Danmark skal leve som manden med skraldet.

Men hvad stiller man som samfund op med mennesker, der ikke ønsker hjælp?

Det er nemlig tilfældet med manden bag skraldebjerget.

Han vil passe sig selv på egen matrikel. For der er en særlig forklaring på, at bunkerne hober sig op foran hans hus.