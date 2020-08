Overlæge: For mange børn bliver testet uden grund

Mange forældre går lige nu forgæves i de hvide telte, for børn og unge under 12 år kan ikke blive testet ved testbiler og mobile teststeder uden tidsbestilling. Foto: Henning Bagger / Scanpix Danmark

Børn i alle aldre bliver lige nu testet for coronavirus i en sådan grad, at overlæge på Aarhus Universitetshospital opfordrer forældre til at genoverveje, før de lader sundhedspersonale stikke en lang pind ned i halsen på deres børn.

Ifølge Mette Holm, der er overlæge på Børne- og Ungeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, bliver der lige nu foretaget 800 tests af børn og deres familier i Aarhus om dagen.

HVIS DU VIL TESTE DIT BARN - MED ELLER UDEN SYMPTOER Mange forældre møder forgæves op med deres børn i de hvide testtelte. Der skal nemlig være faciliteter og personale, som er særligt uddannet til at tage sig af børn under 12 år. Uanset om børnene har symptomer eller ej, skal man kontakte egen læge først. Forældre skal kontakte egen læge for at få en henvisning, hvis barnet er under 12 år.

Derefter kan man selv bestille en tid på coronaprover.dk ved at benytte eget NemID.

Som noget nyt kan man nu selv se svaret på sundhed.dk, hvis man har forældremyndighed over barnet. Tidligere skulle man få svaret på børns coronatest gennem egen læge.

- Vi oplever til tider, at det er en søskende til en legekammerat, hvis legekammerat har været positiv – hvor det er så langt ude i nogle led, at der ikke er indikation på, at barnet har været i kontakt med en smittet, siger hun til TV 2.

Hun forklarer, at det er relevant at lade sit barn blive testet, hvis barnet har klare symptomer eller har været i tæt kontakt med en person, der har fået konstateret smitte med coronavirus.

- Men man kan overveje, om det er nødvendigt at teste en hel masse børn, der ikke har symptomer, siger hun til TV 2.

Virolog kan se problemet, men kender ikke løsningen

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, er enig i, at der lige nu bliver testet rigtig mange børn. Men ifølge ham er det svært at afgøre, hvem der skal testes og ikke testes.

Udfordringen, når det gælder coronasmitte blandt børn, er nemlig, at lige præcis børn i langt hovedparten af tilfælde har milde eller slet ingen symptomer.

- Jeg kan godt se problemet. Og hvis man tester mange i en gruppe, hvor der generelt er lav smitteforekomst, så får man også en højere hyppighed af falsk positive resultater. Men jeg har ikke nogen hurtig løsning på, hvordan man sagligt kan skære ned på antallet af børn, der bliver testet, siger Allan Randrup Thomsen til TV 2.

Også han fremhæver dog, at forældre skal tænke sig om to gange i forhold til at lade sit barn teste, hvis barnet har løbende næse uden at have været i kontakt med en person, der er konstateret smittet.

- En podepind gør ondt og er ubehagelig

Siden genåbningen af Danmark – og i særdeles efter sommerferien – er der næsten dagligt eksempler på børnehavestuer og hele klassetrin, der bliver sendt hjem, efter der hos en voksen eller et andet barn er blevet konstateret smitte.

I flere tilfælde opfordrer skoler, daginstitutioner og kommuner forældre til at lade deres børn blive testet, før barnet igen kan komme i skole eller i dagtilbud.

Hvis barnet bare nyser eller hoster et par gange, er det nok at hjemmeisolere sig og se symptomerne an, siger Mette Holm. Mette Holm, overlæge

I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen klare retningslinjer for, hvornår børn skal blive testet – og faktisk oplyser styrelsen på sin hjemmeside, at man helt kan undlade at teste børn under 12 år, fordi det er en ubehagelig oplevelse.

- Børnene møder voksne, der er iklædt visir, dragter og mundbind, og de skal have en podepind i halsen, som gør ondt og er ubehagelig. Det er ikke en rar oplevelse for mange børn, siger Mette Holm.

NÆRE KONTAKTER Følgende personer betragtes som nære kontakter: Personer, som bor sammen med en smittet person

Personer, der har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person som for eksempel ved kram

Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person - hvis man eksempelvis er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde.

Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for en meter i mere end 15 minutter til en smittet person som for eksmpel ved samtale med personen. Kilde: Sundhedsstyrelsen

I stedet kan man vælge at lade sit barn blive hjemme, indtil 48 timer efter eventuelle symptomer er ophørt. Hvis et symptomfrit barn eksempelvis er sendt hjem på grund af smitte i skoleklassen, kan man også vælge at lade sit barn blive hjemme i syv dage.

Hvis barnet i den tid ikke har udviklet symptomer, er det lige så godt som en negativ test, oplyser Sundhedsstyrelsen desuden.

- Nogle gange har børn bare nogle småsymptomer, som forsvinder efter et par timer igen. Og hvis barnet bare nyser eller hoster et par gange, er det nok at hjemmeisolere sig og se symptomerne an, siger Mette Holm.

Børn og unge under 12 år kan ikke blive testet ved testbiler og mobile teststeder uden tidsbestilling.