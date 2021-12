OVERBLIK: Her er restriktionerne der gælder fra søndag

En række erhverv må lukkes ned, serveringssteder skal lukke tidligere, og der må ikke sælges alkohol efter klokken 22. Derudover lukker bl.a. museer, biografer og zoologiske haver.

Det er blandt de nye restriktioner, et flertal i Folketinget har vedtaget for at begrænse smitten med coronavirus. De er baseret på anbefalinger fra Epidemikommissionen.

Restriktionerne træder i kraft søndag.

Herunder det samlede overblik.