Overblik: Disse skoler er ramt

Mange havde nok håbet, at udtrykket 'nødundervisning' hørte fortiden til. Men ak. Det er nu igen en del af hverdagen.

Torsdag har skolerne i Aarhus Kommune atter fået tilladelse til at benytte sig af de retningslinjer, der blev indført i foråret. De giver kort sagt skolerne meget friere rammer til at sende elever og medarbejdere hjem samt strukturere undervisningen på en måde, der bedst muligt begrænser smittefaren.

Hundredvis af børn sendt hjem

Coronavirus er dog ikke kun et Aarhus-problem, selvom Smilets By lige nu erdet hårdest ramte sted i landet. I løbet af de seneste uger har 18 aarhusianske folkeskoler oplevet coronasmitte, hvilket har ført til hjemsendelser.

Men mange andre steder i landet sker det samme. I alt er mange hundrede børn netop nu hjemsendt. Her på TV 2 har vi lavet et overblik over de skoler, der lige nu har hjemsendte klasser efter fund af coronasmitte.

Det har ikke været muligt at få en officiel liste udleveret, og overblikket her er baseret på oplysninger fra Undervisningsministeriet samt omtaler i medierne.

AALBORG

Mellervangsskolen: To 2. klasser er sendt hjem, efter en elev i fredags blev testet positiv for coronavirus. Det samme gælder lærere og pædagoger, der har været i kontakt med klasserne.

AARHUS

I Aarhus Kommune er der fortsat mange skoler, der har hjemsendte. Det drejer sig om:

Ellehøjskolen : To klasser er sendt hjem, efter en elev i fredags blev testet positiv. De to klasser havde haft idræt sammen, og derfor måtte de begge sendes hjem. Desuden er medarbejdere, der har været i kontakt med klasserne, sendt hjem.

: To klasser er sendt hjem, efter en elev i fredags blev testet positiv. De to klasser havde haft idræt sammen, og derfor måtte de begge sendes hjem. Desuden er medarbejdere, der har været i kontakt med klasserne, sendt hjem. Engdalskolen : To 2. klasser og en 8. klasse er sendt hjem, efter en elev i hver af klasserne er testet positiv. I alt 90 elever er sendt hjem, og det samme gælder 20 lærere, der har været i kontakt med de ramte klasser.

: To 2. klasser og en 8. klasse er sendt hjem, efter en elev i hver af klasserne er testet positiv. I alt 90 elever er sendt hjem, og det samme gælder 20 lærere, der har været i kontakt med de ramte klasser. Hasle Skole: En 7. klasse elev testede positiv og blev sammen med sine 22 klassekammerater og seks medarbejdere sendt hjem.

En 7. klasse elev testede positiv og blev sammen med sine 22 klassekammerater og seks medarbejdere sendt hjem. Læssøegades Skole : En 9. klasse og en visitationsklasse er sendt hjem, oplyser skolen til TV 2. En elev i hver af klasserne blev testet positiv henholdsvis søndag og tirsdag. Det samme gælder 8-10 lærere.

: En 9. klasse og en visitationsklasse er sendt hjem, oplyser skolen til TV 2. En elev i hver af klasserne blev testet positiv henholdsvis søndag og tirsdag. Det samme gælder 8-10 lærere. Møllevangsskolen: Tre klasser er sendt hjem - det gælder en 4. klasse, en 5. klasse og en 9. klasse. Også 23 medarbejdere blev sendt hjem, men fem af dem er vendt tilbage, oplyser skolen til TV 2. Hjemsendelsen gælder foreløbig ugen ud.

BROBYVÆRK

Pontoppidanskolen: Lærer testede positiv inden skolestart, men havde kontakt til flere lærere. Omkring 100 elever fra 6.-9. klasse og 15 lærere hjemsendt.

GENTOFTE

Skovshoved Skole : Skolen har sendt tre hele årgange hjem, efter to elever er testet positiv. Det drejer sig om 0., 3. og 4. årgang.

: Skolen har sendt tre hele årgange hjem, efter to elever er testet positiv. Det drejer sig om 0., 3. og 4. årgang. Busses Skole: Efter en medarbejder blev testet positiv valgte skolen at lukke ned igen kun to dage efter to arbejdsdage. Privatskolen har 290 elever fra 0. til 9. klasse.

GREVE

Krogårdskolen: En 3. klasses elev er blevet smittet med covid-19, og hele klassen er sendt hjem, indtil de kan fremvise en negativ test.

GULDBORGSUND

Sophieskolen: To 0. klasser er sendt hjem, efter en elev i denne uge blev konstateret smittet med coronavirus. De blev sendt hjem i mandags, og det gælder foreløbig ugen ud.

HJØRRING

Højene Skole: Skolen blev i søndags ramt af sit tredje udbrud af coronavirus, da en elev i 0.B blev testet positiv. Skolen valgte at sende klassen hjem.

HOLSTEBRO

Sønderlandsskolen : Alle 60 elever på skolens 9. årgang blev sendt hjem, efter en af eleverne i søndags testede positiv. Også flere lærere er sendt hjem.

: Alle 60 elever på skolens 9. årgang blev sendt hjem, efter en af eleverne i søndags testede positiv. Også flere lærere er sendt hjem. Nørre Boulevard Skole: En elev i 9. klasse på Nørre Boulevard Skole er testet positiv med covid-19. Hele klassen, og ansatte der har været udsat for smitterisiko, skal testet og fortsætter undervisningen hjemmefra.

KØBENHAVN

Højdevangens Skole: En række elever, undervisere og pædagoger blev sendt hjem i denne uge, efter en elev i 7. klasse blev testet positiv.

RANDERS

SKIVE

FGU-skolen : Alle elever på skolen, som forbereder de ældste folkeskoleårgange på en ungdomsuddannelse, er sendt hjem. Det samme gælder alle medarbejdere. Det drejer sig om i alt små 100 mennesker. Det sker, efter en elev på skolen i tirsdags blev testet positiv.

: Alle elever på skolen, som forbereder de ældste folkeskoleårgange på en ungdomsuddannelse, er sendt hjem. Det samme gælder alle medarbejdere. Det drejer sig om i alt små 100 mennesker. Det sker, efter en elev på skolen i tirsdags blev testet positiv. Ådalskolen: Seks hele årgange er sendt hjem, efter i alt fem elever er testet positive. Det drejer sig om årgangene fra 0. til 4. klasse samt 6. klasse. Også skolens SFO og fritidsklub er lukket.

VARDE

Brorsonskolen: En 3. klasse blev sendt hjem, efter en elev i fredags testede positiv. Også tre lærere blev sendt hjem.

VEJEN

Kongeådalens Efterskole: Efterskolens 59 elever og 15 medarbejdere er sendt hjem i selvisolation, efter en af efterskolens elever er blevet testet positiv for coronavirus.

VIBORG

Houlkærskolen : En klasse blev sendt hjem i tirsdags, efter en elev mandag blev testet positiv. Desuden er syv lærere på skolen hjemsendt.

: En klasse blev sendt hjem i tirsdags, efter en elev mandag blev testet positiv. Desuden er syv lærere på skolen hjemsendt. Vestervang Skole: En elev er bekræftet smittet, og hele klassen er hjemsendt. Det samme er fem medarbejdere, der har været i tæt kontakt med den smittede.

