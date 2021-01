Organisation vil have restaurantbesøg tilladt for særlige grupper allerede om tre uger

Men det er ikke kun personer med et såkaldt vaccinepas, der skal have lov til at spise ude. Organisationen åbner også op for, at personer, der kan fremvise en frisk negativ prøve, eller personer, som kan fremvise en antistoftest, skal have mulighed for at gå ud.

- Der er lang tid til juli, hvor de forventer at have vaccineret alle danskere, så vi bliver nødt til at tale om, hvordan vi får åbnet op igen. Det skylder vi også de her danske virksomheder, der virkelig har betalt deres del af coronaregningen, siger Kristian Nørgaard, der er politisk chefkonsulent i Horesta, til TV 2.

Foran i køen

Sundheds- og ældreministeriet har oplyst, at de forventer at have et vaccinepas klar i de første måneder af året, og et sådant pas kan meget vel tænkes at friste nogle danskere til at undersøge, om de kan komme foran i vaccinekøen. Samtidig kan adgang til restauranter, hvis man har været smittet, måske friste nogen til at opsøge smitten.

Men den risiko ser den politiske chefkonsulent ikke;