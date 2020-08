Optagelser blev kaldt 'umenneskelige' – nu vender kommune på en tallerken

Optagelserne af den 90-årige Else Marie Larsen, der hænger i en lift over sin seng, mens hun bliver beordret til at lave afføring, er indprentet på nethinden hos mange danskere.

I syv minutter hænger den demente kvinde over sengen, mens hun gentagne gange siger, at det gør ondt.

Læs også Forbud mod TV 2s skjulte optagelser ophævet: - Jeg har aldrig set noget lignende

Kommunen har selv tidligere kaldt episoden for ”ulovlig magtanvendelse”. Men nu er forklaringen en anden.

- Der er ikke sket en indberetning af magtanvendelsen i forhold til situationen med liften, da vurderingen er, at der i stedet var tale om en faglig handling, skriver i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune i et brev til familien.

Ekspert: De overtræder reglerne

Fordi der ikke er sket en indberetning, tager Aarhus Kommune ikke sagen videre - og det undrer familien til Else Marie Larsen.

- Min farmor stritter imod. Jeg synes ikke, at man kan sige, at det er okay, at min farmor hænger der og gør så meget tegn til, at hun vil ned, og at det gør ondt. Og så går man alligevel ind og siger, at det er bedst for hende, siger Charlotte Ahm, der er barnebarn til Else Marie Larsen.

Læs også Store konsekvenser i Aarhus Kommune efter skjulte optagelser

I et skriftlig svar til TV 2 skriver Aarhus Kommune, at medarbejderne ikke opfattede det som en "ufrivillig medvirkende foranstaltning", men en "faglig nødvendig handling". Og derfor blev episoden ikke indberettet i første omgang.

Men kommunen overtræder reglerne. Sådan lyder det fra en juridisk ekspert:

- Der er tale om magtanvendelse, så det kan man slet ikke være i tvivl om. Hun siger jo nej flere gange, og at hun godt vil ned. Så der er ikke tvivl om, at der er tale om en magtanvendelse, der skulle have været indberettet, siger Eva Naur Jensen, der er lektor på juridisk institut ved Aarhus Universitet og forsker i magtanvendelse.

Hun bakkes op af Anneke Dapper Skaaning, der er psykolog med speciale i demens.

Læs også Rådmand i tårer: - Jeg har taget kuglerne for hele landets ældrepleje

01:02 VIDEO: Det er blandt andre denne episode, der fik hele landet til at tale om forholdene på de aarhusianske plejehjem. Luk video

Kommune: Burde være indberettet

Også i Alzheimerforeningen er man skeptisk overfor Aarhus Kommunes divergerende vurderinger af situationen.

- Når Aarhus Kommune vælger ikke at indberette, har man jo den mistanke, at de i højere grad tænker på at hytte deres eget skind end på at forbedre forholdene for Else og alle de andre, siger Nis Peter Nissen, der er direktør i Alzheimerforeningen.

TV 2 har forsøgt at få et uddybende interview fra Aarhus Kommune. Men de har ikke ønsket at deltage.

Men i det skriftlige svar erkender kommunen dog, at episoden i "bagklogskabens lys" burde have været indberettet som en lovlig magtanvendelse.

- Det er ikke ualmindeligt, at borgerne får afføring i en lift, og det kan godt tage tid, hvis man har forstoppelse. Medarbejderne var dog ikke opmærksomme på Elses udtryk og behov, men kun fagligt fokuseret på at hjælpe hende af med afføringen. Det beklager vi, lyder det.

Læs også Efter skjulte optagelser: Der er brug for bedre uddannelse i demens

Kommunen skriver videre, at der er igangsat en proces, der skal sikre, at der ikke er tvivl om magtanvendelsesreglerne, og om hvornår der skal indberettes. Ifølge Socialstyrelsen er der tale om magtanvendelse, når en borger "ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen". Alle former for magtanvendelse skal indberettes.

Else Marie Larsens barnebarn Charlotte Ahm har politianmeldt Kongsgården og Aarhus Kommune for ulovlig magtanvendelse.

Læs også Skjulte plejehjems-optagelser afslører forrået kultur - nærmest dyrisk, siger ekspert

Dokumentar satte fokus på kritisable forhold

Episoden, hvor Else Marie Larsen bliver løft op i lift, kom frem i TV 2-dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’, der ved hjælp af skjult kamera afdækkede kritisable forhold på to danske plejehjem. Flere eksperter kaldte behandlingen af Else Marie Larsen både ”uværdig” og ”umenneskelig”.

Dokumentaren blev sendt i juli efter flere måneders forsinkelse på grund af et forbud.

Et af plejehjemmene var Kongsgården i Aarhus, hvor den 90-årige demenssyge Else Marie Larsen blev udsat for plejesvigt, nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne.

Allerede i foråret, da det blev offentligt kendt, at TV 2 havde foretaget skjulte optagelser, fik sagen konsekvenser i kommunen. 13 ansatte på Kongsgården blev kaldt til tjenstlig samtale, og flere af dem blev efterfølgende fyret, flyttet eller sendt til opkvalificering.

Aarhus Kommune vil ændre organisationen på sundheds- og ældreområdet som følge af TV 2s afdækning af plejesvigt i kommunen.