Opråb: Her er 22 regler, der er spild af tid

- Vi er her for borgernes skyld. Vi skal gøre det nemt for borgerne, siger Christian Budde (V), der er rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune.

Det er et eksempel på, at statslige regler spænder ben for sund fornuft, mener de i Aarhus. Kommunen er kommet frem til, at det bedre kan betale sig, hvis folk bare får det, de har brug for. De kunne endda få en kode og selv hente det på hjælpemiddelcentralen – ligesom ved en pakkeboks.

Når gamle fru Jørgensen skal have en badebænk, en rollator eller en gribetang, udløser det så meget papirarbejde i kommunerne, at ressourceforbruget langt overstiger prisen på selve hjælpemidlet.

- Vi kan selv gøre meget i kommunerne, men ofte oplever vi at løbe panden mod Christiansborgs mure. Derfor har vi i fællesskab samlet en række forslag, og der vil komme flere til. Vi oplever nemlig, at der ofte kommer nye besværlige og bureaukratiske tiltag fra staten, lyder det i en fælles erklæring fra toppolitikere på sundheds- og ældreområdet i de seks kommuner.

København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers har sendt et brev til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og ældreminister Mette Kierkgaard (M) med de 22 forslag. Planen er, at der skal komme flere til, som samles på hjemmesiden afbureaukratiser.nu.

Dette er et af 22 eksempler på statslige love og regler, som landets seks største kommuner nu opfordrer regeringen til at afskaffe, så der kan blive mere tid til nærvær og omsorg.

Han er ikke så bekymret for, at folk skulle rage til sig af hjælpemidlerne.

De sammenligner det med et børneværelse: Man kan rydde op den ene dag, og næste dag er der akkurat lige så rodet igen.

- Det skal vi have dæmmet op for, og det kræver, at staten er villig til at give slip og tænke sig grundigt om, inden man pålægger de ansatte i kommunerne mere dokumentation og bureaukrati.

Det minder om aarhushistorier

En af regeringens store mål er at afskaffe "al unødigt bureaukrati og kontrol" i den offentlige sektor, som der står i regeringsgrundlaget. Og "frisættelsen starter på ældreområdet".

Blandt andet skal en kommende ny ældrelov skabe bedre rammer for "en alderdom med livsglæde og tid til nærvær og omsorg. Frem for skemaer og minuttyranni."

Det har landets seks største byer altså taget som en opfordring. De peger blandt andet på eksempler som de her:

Der bruges mange kommunale ressourcer på at gennemgå og godkende såkaldte kvalitetstandarder hvert år, selvom det ofte er småt med ændringer fra år til år.





Kommunerne ønsker større fleksibilitet, så de kan lave boligtilbud til ældre, der er for velfungerende til at komme på plejehjem, men som heller ikke trives i deres eget hjem længere.





Der er hele tre årlige – overlappende – tilsyn af alle plejehjem, og de koster mange ressourcer. Det burde kunne klares med mindre, mener kommunerne.





Mange langtidssygemeldte må til lægen to gange, fordi jobcenter og arbejdsgiver forlanger hver sin lægeerklæring. Tit med kort tids mellemrum.





En 'mulighedserklæring' bruges til at afdække, hvor meget en medarbejder kan arbejde trods sygdom. Der er længe blevet efterspurgt en digital løsning, men det er stadig en papirblanket. Det giver bøvl med at få blanketten fragtet rundt mellem læge, arbejdsgiver og medarbejderen, lange sagsgange, GDPR-brud, fordi der tages billeder eller kopier af den, og ikke mindst kommunikationsproblemer, fordi folk ikke kan læse hinandens håndskrift.





- Det lyder jo som Aarhus-historier (vittigheder, red.) som man næsten ikke tør fortælle andre om ved middagsbordet, siger Christian Budde, der er en af medunderskriverne på brevet.

- Der er så mange ting, som er svært at forklare almindelige danskere. Hvorfor bruger vi krudt på det her, når det ikke giver værdi for borgerne?

Baggrunden for at sende brevet til ministrene er lige dele håb og frustration, fortæller han.

I regeringsgrundlaget står der, at regeringen hellere vil have, "at social- og sundhedshjælperen kan spille kort med de gamle, og at pædagogen kan læse en bog højt, end at de skal bruge tid på at dokumentere".

Det er "en smuk vision", mener Aarhus-rådmanden.

- Men det kan lyde provokerende, når nu oplevelsen er, at vi sander til og bruger enormt mange ressourcer på statslige regler, som vi slet ikke kan se meningen med. Det er jo nogle Morten Korch-billeder, som med al respekt er meget langt fra virkeligheden, siger Christian Budde.

Flere ministre har forsøgt

Der skal ikke herske tvivl om, at kommunerne hilser regeringens ambition om frisættelse meget velkommen. Men "vi kan dog kun komme et stykke af vejen i forhold til de regler og retningslinjer, vi selv kan bestemme over," anfører de i brevet til ministrene.

- Vi skal afbureaukratisere. Det er vi helt enige i, istemmer Ellen Petersen (S), formand for omsorgsudvalget i Randers Kommune.

- Men det skal gælde hele vejen rundt – også fra statens side. Vi får ofte cirkulærer og regler om noget, vi skal måle, veje, notere og skrive op. Rigtig mange regler er lavet af politikere, der vil have alt at vide. Noget af det er meget hensigtsmæssigt, men vi bliver nødt til at være meget kritiske på, hvor meget skal vi skrive op, understreger hun.

Der har i årevis været en dagsorden om afbureaukratisering i det offentlige – især på ældreområdet.

Ellen Trane Nørby (V) søsatte som ældreminister en kampagne, hvor folk kunne melde unødvendige regler. Thyra Frank (LA) ville fjerne krav om offentliggørelse af kontrol. Og Astrid Krag (S) ville halvere papirarbejdet.

Og den nye ældreminister, Mette Kierkgaard (M), vil "gennemføre den mest omfattende frisættelse af ældreområdet nogensinde", som hun siger.

Ifølge ministeren er ældreplejen i en krise, der er tredelt mellem styring, system og tillid. Hun peger først og fremmest på, at der er en rekrutteringskrise, der betyder, at der vil mangle 16.000 social- og sundhedsmedarbejdere i 2030.

Derfor skal der skæres unødigt bureaukrati fra, så de medarbejdere, der er i faget, bruger deres kræfter på de vigtigste opgaver.

Christiansborg kommer til at spænde ben

Det er de helt enige i ude i kommunerne.

- Det gør det svært at ansætte og fastholde medarbejdere. De vælger jo faget til, fordi de brænder for borgerkontakten. Men så bliver de mødt med rapporter og iPads og dokumentation, som de ikke kan se meningen med. Så bliver de lidt blanke i øjnene, siger Christian Budde fra Aarhus.

Kommunerne selv har også i årevis prøvet at få ryddet op i reglerne.

- Men så oplever vi, at vi faktisk får tilført flere administrative opgaver og regler, som tager tid fra kerneopgaven med vores borgere, siger Maja Torp (V), fungerende rådmand for senior- og omsorgsforvaltning i Aalborg Kommune.

For eksempel burde det være muligt at rydde lidt op i alle tilsynene, mener hun.

- Kunne vi ikke nøjes med ét? Jeg er sikker på, at Christiansborg ikke er ude på at spænde ben for os, men det kommer de bare nogle gange til utilsigtet.

Mere kontrol kan gøre mere skade

TV 2 har flere gange afsløret svigt i ældreplejen i Danmark – blandt andet i dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' fra 2020 og senest i 2022, hvor 'Opråb fra plejehjemmet' skildrede forskellige former for svigt af plejehjemsbeboere.

Automatreaktionen på sådan et tillidsbrud er ofte krav om mere kontrol og strammere regler. Men det er ikke altid løsningen, mener sundheds- og omsorgsrådmanden fra Aarhus, hvor et af de omtalte plejehjem fra TV 2s dokumentarer ligger.

- Nogle gange gør vi større skade ved at stramme op. Politikerne skal også være lidt robuste i forhold til ikke at gøre det nemme. For medarbejderne løber skrigende væk, og borgerne forstår det ikke, siger Christian Budde.

Det har ikke været muligt at få et interview med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) eller ældreminister Mette Kierkgaard (M).



Men i en skriftlig kommentar til TV 2 bifalder Mette Kierkgaard brevet fra de seks kommuner.

- Det er en vigtig dagsorden, som de seks største kommuner adresserer. Det taler meget ind i regeringens vision om at give kommunerne de bedste rammer for at skabe en alderdom med livsglæde og tid til omsorg og nærvær, hvor medarbejderne får plads til deres faglighed og mere tid til borgerne. Jeg ser frem til en god dialog med kommunerne om den frisættelse, vi kommer til at lave.

Der er planlagt et møde mellem ældreministeren og de seks kommuner ved KL's kommunalpolitiske topmøde i Aalborg i næste uge.