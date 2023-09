Opløftende vejrudsigt: Nu slutter ti ugers ustadigt sommervejr

Siden skolernes sommerferie begyndte tilbage i slutningen af juni, har sommervejret over Danmark mildest talt været en noget ustadig omgang.

I mellemtiden har det resulteret i, at vi fik den vådeste juli, mens vi nu er på vej mod en af de mest solfattige august-måneder.

Vi skal altså helt tilbage til juni for at finde en længere periode med tørvejr og solskin.



Men det bliver der lavet om på nu, hvor kalenderen skifter til efterår.

I løbet af weekenden bliver der nemlig bygget et højtryk op over Nordvesteuropa, hvilket den næste uges tid er med til at sikre flot sensommervejr til Danmark.