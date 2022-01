Op til 9 graders varme i weekenden

Det er lunt fra morgenstunden uden den udbredte nattefrost, som lørdagen lagde ud med.

Temperaturen stiger, som dagen skrider frem, og efter frokost kan de fleste nyde mellem 6 og 8 graders varme, måske lokalt 9 graders varme.

Det milde vejr bliver sendt ned over landet fra nordvest af et højtryk, som ligger over Nordfrankrig.