Onsdag kan blive den varmeste dag i Danmark nogensinde

Varmen kommer som en del af den hedebølge, der længe har præget vejret i det øvrige Europa, og den ekstreme varme ligger lige syd for grænsen med mulighed for 37-38 grader onsdag i Tyskland.

Der skal med andre ord ikke ske en ret stor forskydning mod nord, før vi kommer over de 36,4 grader, der skal til for at sætte en ny varmerekord for Danmark.