Onsdag byder på efterårsvejr – men sommervejr er på vej

Tirsdag var vi så tæt på at få en efterårsstorm som muligt. Ved Røsnæs i Nordvestsjælland blev der målt 24,4 meter per sekund, og storm begynder ved 24,5 meter per sekund.

Nu er vinden aftaget en del, og selvom vinden aftager yderligere i løbet af dagen, så er det alligevel en blæsevejrsdag.