Onsdag bliver bidende kold

Begrebet chill-faktor bruges kun ved ti grader eller koldere, selvom fænomenet også spiller ind ved højere temperaturer.

Det afgørende er forskellen mellem den temperatur, luften skal have omkring vores hud, for at vi føler, at vi holder varmen, og temperaturen på den luft, der blæser hen over os.

Hvis det er 25 grader varmt, blæser der også hele tiden 25 grader varm luft ind over dig, og så vil vinden ikke have den store betydning.