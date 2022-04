Onsdag bliver årets hidtil varmeste dag

På ovenstående vejrkort kan man se, at fronterne i Danmark hænger sammen med et lavtryk i Middelhavet. Luften over Danmark har oprindelse fra det nordlige Afrika, men er selvfølgelig afkølet på vejen mod nord.

Middelhavslavtrykket har desuden sendt sand og støv fra Sahara op over Europa. En del af denne støv er nået op til Danmark, som udfældes som såkaldt blodregn.