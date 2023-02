Omslag i vejret: Våd mandag i vente

Natten til mandag stryger en front ind over landet fra vest, og det giver udbredt regn.

Den nye uge ser nemlig ud til at starte vådt og blæsende, da et frontsystem passerer landet natten til mandag.

Oven på fredagens storm fik vi en mere afdæmpet og solrig weekend – men nu ser vejret ud til at skulle skifte gear igen.

Prognose mandag klokken 10.00. Blæsende og vådt. Østjylland er forsvundet under regnen.

I forbindelse med frontpassagen tiltager vinden markant, og enkelte steder er der risiko for vindstød af helt op til stormstyrke i løbet af mandagen.

Mandag morgen vil man flere steder fortsat døje med regn af og til, dog ser langt størstedelen af nedbøren ud til at falde i nattetimerne.

Lokalt kan der falde over 15 millimeter i Nordjylland.

Inden dagen er omme, ser der ud til at falde mellem 5 og 10 millimeter regn på landsplan.

Især i Nordjylland og på Bornholm er der risiko for vindstød af stormstyrke.

Længst mod sydvest kan det også dryppe fra skyerne af og til.

Natten til onsdag er der udsigt til lidt let nattefrost i dele af landet, mens skyerne i løbet af dagen dækker det meste af landet.

Det tiltagende skydække er et forvarsel om en ny frontpassage, som ser ud til at skulle give et par millimeter regn torsdag.

Fronten trækker køligere luft ned over landet, hvilket sænker dagtemperaturerne.

Allerede fredag rammer et nyt lavtryk landet, og i den køligere luftmasse, som nu befinder sig over landet, kan der lokalt falde slud i forbindelse med frontpassagerne.