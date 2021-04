Om halvanden uge åbnes der for udeservering, men restauranter siger nej

Bone's-kæden, der har base i Herning, omfatter 24 restauranter over hele Danmark, de fleste af dem i Jylland, her to i Aarhus og en i Randers, og en enkelt i Nuuk i Grønland.

- Bekymringen er, at det er koldt og regnfuldt i april. De fleste af vores kunder kommer mellem 17 og 21, og på de fleste af vores restauranter vil det ikke give mening at lønne personale for at tage imod nogle gæster, som ikke er der, siger Jan Vinther Laursen.

Indeservering fra 6. maj

15 dage efter den udendørs genåbning for servering - torsdag 6. maj - genåbnes der også for indendørs servering på restauranterne.

- Det betragter vi som den egentlige genåbning, og vores medlemmer har virkelig brug for den genåbning og for at komme ud og møde kunderne igen, siger Annette Hyldebrandt.

Men heller ikke den del af genåbningen bliver problemfri for restauranterne. Hvis du planlægger at fejre genåbningen ved at gå ud at spise på en restaurant torsdag 6. maj med familien, skal du sørge for god testplanlægning inden - hele familien skal være testet for coronavirus og I skal vise coronapas på restauranten.

- Og den virkelighed støder sammen med den måde, hvorpå vores gæster normalt går på restaurant. Det er en spontan beslutning. Så vi frygter at kravet om coronapas vil lægge endnu større pres på en branche, som i forvejen er presset maksimalt økonomisk, siger Annette Hyldebrandt.