Officielt: Vaccinationer udskydes igen - 1,2 millioner færre doser i juli og august

I den første vaccinationskalender fra 8. januar fremgik det, at alle danskere ville være vaccineret i slutningen af juni. dermed har forsinkelser i leverancer, tilsidesatte vacciner og vacciner, der ikke er blevet godkendt som forventet, betydet en forsinkelse på over to måneder.

Alligevel vil cirka 75 procent af befolkningen ifølge styrelsen alligevel være blevet vaccineret efter juli måned.

- Og vi forventer derfor ikke, at der herefter kan opstå yderligere væsentlige forsinkelser til vaccinationsplanen, fremgår det i pressemeddelelsen.

Nu er der næsten syv doser i hvert glas

Der er dog også lidt gode nyheder fra de danske sundhedsmyndigheder. For selvom der er færre doser og vacciner at tage af, så får regionerne endnu mere ud af hætteglassene med vaccinen fra Pfizer.

Årsagen er en bedre metode til at trække vaccine op af hætteglassene på, og at det nu er muligt at udnytte restvaccine fra hætteglassene.

Det betyder, at der i gennemsnit er nok til næsten syv doser per hætteglas i forhold til de fem doser, som Pfizer oprindeligt meddelte, at der var i hvert glas. Det svarer til 14-17 procent flere doser, oplyser Sundhedsstyrelsen.