Officielt: AGF præsenterer ny træner

Rösler har været uden job siden sommeren 2021, hvor han stoppede som træner i den nuværende 2. Bundesliga-klub Fortuna Düsseldorf.



Han har også en fortid i engelsk fodbold i Leeds, Wigan og Brentford. Siden 2004 har han også arbejdet i norske og svenske klubber.

- Rösler har bevist sit værd

AGF har været på trænerjagt, siden David Nielsen stoppede med udgangen af den netop overståede sæson. Han fik fem år på pinden i Aarhus.

Lige siden har trænerrygterne floreret, hvor særligt danske navne har været oppe at vende, men 'De Hviie' valgte altså den tyske løsning.

- Uwe har gennem en længere årrække bevist, at han er en dygtig træner, der kan skabe resultater, og han besidder de kvaliteter, der skal til for at udvikle vores hold i den rigtige retning, siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye.

- Vi glæder os meget over, at det er lykkedes at tiltrække en trænerkapacitet som Uwe Rösler til AGF.

AGF undgik med nød og næppe nedrykning i den forgange sæson, hvor nedrykkede Vejle blot endte et enkelt point efter AGF lige over stregen.