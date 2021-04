Officielt: Århus Håndbold konkurs - fusionerer med Skanderborg

Dansk herrehåndbold er på vej ind i den afgørende slutspilsfase, men inden kampene udspiller der sig et drama uden for banerne.



Som TV 2 SPORT tidligere mandag erfarede, begæres Århus Håndbold konkurs. Klubben fusionerer i stedet med naboklubben Skanderborg.

Det har klubberne netop meddelt på et fælles pressemøde.

- I stedet for at fortsætte konkurrencen på banen, om tilskuere og sponsorer har vi aftalt, at vi forenes med et mål om at etablere os i toppen af dansk håndbold inden for de næste tre år. Vi vil gerne spille med om medaljer, siger bestyrelsesformand Jørgen Noes.