Østjyske virksomheder står på kritisk liste

Af den grund håber han også på at få et tilskud eller blive sparet for at betale afgifter, så pengene kunne blive brugt på den grønne omstilling.

Er det samfundets eller statens opgave at sørge for, at I bliver grønnere? Er det ikke jeres eget ansvar?

- Det er absolut vores eget ansvar, og det tager vi på os. Men vi står over for en tung og stor dagsorden, som vil have os til at skifte hurtigt. Vi kan ikke nå at få nyt udstyr hurtigt nok, lyder det fra Jørn Stryger.

På én time bruger CP Kelco omkring 3150 kubikmeter gas. Det svarer til to hustandes gennemsnitlige gasforbrug på ét år.

Står "i en meget alvorlig situation"

Som følge af krigen i Ukraine har blandt andet EU indført sanktioner mod Rusland, der står for omkring en tredjedel af den europæiske gasimport.

Selvom den russiske gas indtil videre er gået fri for at være ramt af sanktioner, står Europa stadig i "en meget alvorlig situation".