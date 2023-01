Østjysk OL-vinder ramt af lynet: - Mit livs største chok

De andre i båden blev også ramt, men Kirketerp var med afstand den, det gik værst udover. Hans arm begyndte at sove, og hans hjerterytme ”gik fra 0 til 200”, beskriver han.

- Jeg når også lige at blive meget bange for, hvad fanden der sker nu. For hjerterytmen skal da ikke fortsætte med at stige meget mere. Men det positive er så også, at lige så snart det er overstået og er ud af kroppen igen, så falder hjerterytmen meget hurtigt. Og så kan jeg mærke med det samme, at jeg er okay igen.

Den 40-årige dansker holdt fast i noget, han ”ikke burde holde fast i”, som han beskriver det. Men han var nødt til at holde fast i noget, for båden blev trukket ind mod land med næsten 50 kilometer i timen.

- Det kommer meget pludseligt. Jeg har fat i noget, hvor der er en strømpe udenpå, som i princippet ikke er ledende, men lynet kommer sgu igennem hvad som helst. Og det er jo en kulfiberbåd, så det bevæger sig ned igennem det hele.

Arrangøren fra SailGP var ude ved danskeren med lægehjælp med det samme og fik transporteret ham hurtigt i land, hvor han i en ambulance blev fragtet til det nærmeste hospital. Her var han indlagt til observation i 24 timer.

Ville tilbage til drengene

Allerede i ambulancen havde han det fint. Så godt, at han ikke var udpræget imponeret over udsigten til en tilværelse i en hospitalsseng.

- Da hun (lægen, red.) siger, at jeg skal til observation i 24 timer, er jeg sådan: ”EJ! EJ! Jeg skal tilbage til drengene!” Vi har sejlet vores bedste dag, vi har fået vores bedste resultat, og vi er blevet toer. Jeg skal fandeme ikke ligge på noget hospital og stene. Jeg skal tilbage til drengene og fejre det, siger han og griner.

Tre dage efter oplevelsen er han tilbage i Danmark og sammen med sin familie.



VIDEO: Se et ældre indslag med Martin Kirketerp om hans træning herunder: