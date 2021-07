Østjysk OL-håb sønderknust: - Det er helt galt

Det gav stor forvirring, og det endte med, at hun ikke deltog i det tiende race.

- Det føles, som om man slet ikke kan være i sin egen krop. Det er svært ikke at græde alt for meget. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede derude i dag. Det er helt galt, siger en sønderknust dansker.

Turde ikke deltage i tiende løb efter straf

Den forfærdelige følelse bliver forstærket af, at hun efterfølgende har fundet ud af, at hun faktisk godt måtte have deltaget i tiende løb. Hun turde dog ikke at løbe risikoen:

- I anden sejlads får jeg et gult flag mere på startlinjen, og så er der omstart, fordi sejlerne starter for tidligt. Så er jeg lidt i tvivl om, hvorvidt jeg må starte eller ej. Men fordi de er så hurtige til at sætte det i gang, kan jeg ikke nå at snakke med min træner. Jeg er så meget i tvivl om, hvorvidt jeg må sejle med eller ej.

- Jeg vælger at sejle med, men laver min beslutning om. Og det var helt klart en fejl, for jeg måtte godt sejle med. Så det er ret svært at rumme lige nu, siger hun.