Østjysk Messerschmidt-modstander med i ny ledelse

- Jeg betragter det som en markering, men på ingen måde andet, end at vi alle er gode kollegaer og kan tale godt sammen, siger Messerschmidt og tilføjer, at han "sagtens kan leve med", at Skaarup fortsætter som gruppeformand.

- Det er gruppens afgørelse. Men det betyder på ingen måde, at jeg ikke har set og stadig ser Peter Skaarup som en helt central del af Dansk Folkepartis ledelse.

To punkter nedstemt

Morten Messerschmidt ønskede først ikke at afsløre, hvordan folketingsgruppens 16 medlemmer havde stemt. En beslutning, han begrundede med, at gruppen trods alt måtte have "lidt privatliv".

Kort tid efter ombestemte formanden sig dog, og partiet oplyser nu, at Peter Skaarup vandt valget til gruppeformand med en meget snæver sejr. Han fik otte stemmer, mens René Christensen fik syv. Et enkelt gruppemedlem stemte blankt.

Anderledes så det ud ved valget mellem Hans Kristian Skibby og Dennis Flydtkjær. Her vandt Skibby med fire stemmer.

Det er to punkter, hvor gruppen har underkendt. Det er vel ikke så stærkt?

- Sådan kan du godt udlægge det. Jeg har hele tiden sagt, at det vigtige for mig var, at hele gruppen kunne se sig i det. Vi har alle givet hinanden håndslag på, at uanset hvem man har stemt på enten til formandsvalg eller til gruppeledelsen, så går vi samlet ud af lokalet i dag.