Østjysk komiker vinder 100.000 kroner og Zulu-pris

- Hej med jer, jeg hedder Per, sagde den 27-årige Per Sodemann fra scenen, da han blev den heldige vinder af Talentprisen og de 100.000 skattefrie kroner til dette års ‘ZULU Comedy Galla’.

Og da publikum begyndte at grine, fortsatte han:

- Jamen, I ved jo ikke, hvem jeg er. Men jeg har vundet Talentprisen nu, sagde han, inden han mindede sig selv om, at han skulle være ydmyg.

Herefter takkede han en række komikerkollegaer for at have været med ham ude til shows eller at have hængt ud med ham, da han flyttede til København for at jagte drømmen om en komiker-karriere.

Per Sodemann er oprindeligt fra Aarhus-området, og han har tidligere medvirket i en programserie her på TV2 ØSTJYLLAND.