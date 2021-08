Østjysk familie fik skræmmende oplevelse under skovbrand på Rhodos

Natten til fredag blev en af de varmeste nætter målt i græsk vejrhistorie, da temperaturen på øen Kalymnos ikke kom under 32,7 grader.

Det er blot 0,5 grader fra den varmeste nat i europæisk vejrhistorie, som er målt i Italien.

Hedebølgen har dog ikke toppet endnu, først i midten af denne uge ventes de højeste temperaturer at indtræffe.

Ingen meldinger om tilskadekomne

Branden på Rhodos er ifølge græske myndigheder under kontrol, men slukningsarbejdet pågår stadig mandag eftermiddag. Der er ingen meldinger om hverken omkomne eller tilskadekomne på den græske ø.

Selvom branden ikke er faretruende lige nu, udgør hedebølgen og blæst stadig en risiko for, at branden kommer ud af kontrol, siger souschef på den danske ambassade i Grækenland, Ulrich Sørensen, til TV 2.

Han fortæller samtidig, at alle turister fra evakuerede hoteller er tilbage på deres hoteller igen. Ingen af de evakuerede skulle dog være danskere, fortæller Ulrich Sørensen.

For nuværende er der ingen meldinger om andet, end at danskerne kan fortsætte deres ferie på Rhodos, siger den danske ambassade i Grækenland.

Lugten hænger stadig i luften

For Peter Wiede begyndte nervøsiteten efter skovbranden først at dæmpe sig i nattens løb. Mens hans familie forsøgte at få lidt søvn, sad han selv på hotellets terrasse for at holde sig opdateret på branden.