Østjylland får den luneste fredag

Opbrud i skyerne

I eftermiddag dukker solen frem mange steder.

Formiddagens skydække ser nemlig ud til at gå i opløsning og give solrigt vejr flere steder. Kun den centrale del af landet forventes fortsat at have mest skyet vejr.

Når det bliver varmest, er det med 10 til 15 grader på termometret. De højeste temperaturer kommer i Østjylland.

Vinden er tiltagende og vil i løbet af dagen blive jævn til frisk fra nordvestlig retning.