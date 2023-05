Østjylland bliver varmeste sted lørdag

Der er nærmest ingen ende på det solrige forårsvejr over Danmark, vi oplever for tiden – og lørdagsvejret bliver ingen undtagelse.

Endnu engang er der udsigt til en dag med masser af sol over det ganske land, takket være et højtryk, der ligger tæt på landet.

Fra morgenstunden står den på solrigt vejr rolige vindforhold i hele landet.

Temperaturen ligger i de tidlige morgentimer på 6 til 10 grader. I løbet af dagen når temperaturen op i underkanten af 20 grader visse steder.

Højtliggende skyer kan sløre for solen

Mens de fleste har udsigt til en lørdag med sol fra en dybblå himmel, så ser himlen i dagens løb anderledes mælkehvid ud i den nordvestlige del af Jylland.

En koldfront nordvest for Danmark sender ud på eftermiddagen nogle højtliggende skyer ind over denne del af landet.

Solen kan sagtens skinne igennem disse skyer, men vil fremstå mere sløret.

Med den megen sol i dag er det en god idé at finde solcremen frem. UV-indekset kommer således op på fem til seks, når solen står højest på himlen.

Når det bliver varmest lørdag, er det med 14 til 19 grader på termometret. De højeste temperaturer forventes at blive målt i Østjylland, på dele af Fyn og i Østsjælland, hvor vestenvinden har bevæget sig længst over det opvarmede land.

Anderledes køligt ser det ud ved vestvendte kystområder. Her får temperaturen svært ved at komme over 12 grader.