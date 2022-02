Østjyder i Ukraine vågnede til russisk offensiv: - Vi smed familien ind i bilen og kørte straks op til grænsen

Torsdag morgen vågnede han i sit hjem i Lviv tæt på den polske grænse, hvor han opdagede, at den russiske offensiv var begyndt.

- Så smed vi familien ind i bilen og kørte straks op til grænsen. Her har vi holdt i tre timer uden at flytte os. Vi ved faktisk ikke, om grænsen er lukket, fortæller han.

- Desværre var det ikke alle vores folk, som ville med

Inden flugten ringede Jesper Lindholt til så mange af Livateks 60 ansatte, som han kunne få fat i. Og flere er allerede begyndt at flytte sig.

Lige nu mener Jesper Lindholt ikke, at han kan gøre mere. Og derfor tager han sig indtil videre af sin families sikkerhed, fortæller han.

- Nu kører vi over på den anden side (af grænsen, red.), og så prøver jeg at få overblik over, hvor mine medarbejdere er henne. Så tager vi den derfra.